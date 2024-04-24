С 26 апреля в Казани возобновятся перевозки по сезонным садоводческим маршрутам. Автобусы будут следовать по шести наиболее востребованным направлениям, с девятью единицами транспорта в будни и 11 в выходные.
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