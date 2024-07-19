Китайское предубеждение: нефть дешевеет на фоне новостей из Пекина

Последние экономические новости из Китая вызвали беспокойство на мировом рынке нефти. ВВП Китая в годовом выражении вырос всего на 4,7% вместо запланированных 5,1%, а прирост за II квартал составил всего 0,7% (прогнозное значение — рост на 1,1%).