Юлия Меньшова: Фильм «Москва слезам не верит» папа снимал о себе

Актриса и дочь великого режиссёра рассказала о своём отце В день рождения оскароносного кинорежиссёра и сценариста Владимира Меньшова, 17 сентября, в самом центре Москвы, в Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45».
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