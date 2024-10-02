Юлия Меньшова: Фильм «Москва слезам не верит» папа снимал о себе

Актриса и дочь великого режиссёра рассказала о своём отце В день рождения оскароносного кинорежиссёра и сценариста Владимира Меньшова, 17 сентября, в самом центре Москвы, в Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45».