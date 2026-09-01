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Царьград

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Юрий Трутнев подтвердил: Дальний Восток станет центром притяжения

Юрий Трутнев подтвердил: Дальний Восток станет центром притяжения

Вице-премьер Юрий Трутнев уверен, что Дальний Восток привлечет новых жителей благодаря развитию. Форум ВЭФ пройдет 1-4 сентября во Владивостоке, обсуждая тему "Дальний Восток - развитие во благо людей".

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