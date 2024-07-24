США считают, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки о перемирии в Газе

Вашингтон исходит из того, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии