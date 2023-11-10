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Глава совета Новой Каховки Леонтьев пожаловался на «дроновый террор» ВСУ

В начале июня украинские войска усилили атаки на Новую Каховку при помощи беспилотников. «Дроновый террор» начался с теракта на Каховской ГЭС и продолжается по сей день, заявил ТАСС председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

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