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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: За что приговорили к смертной казни телеведущую в Египте, и Есть ли шанс у неё остаться живой: Сара Халифа

Шоу-бизнес: За что приговорили к смертной казни телеведущую в Египте, и Есть ли шанс у неё остаться живой: Сара Халифа

В Египте закон одинаков для всех — неважно, бедный ты человек, богатый или известная звезда. История 31-летней Сары Халифы как раз об этом.

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