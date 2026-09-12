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Словакия хочет восстановить каналы коммуникаций с Россией – глава МИД Бланар

Словакия хочет восстановить каналы коммуникаций с Россией – глава МИД Бланар

Братислава, в частности, хочет возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, заявил в субботу, 12 сентября 2026 года, словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.

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