Спартанка, которая покорила царя

В Спарте детей не учили мечтать. Их учили терпеть холод, голод и боль. Мальчиков — держать строй. Девочек — держать спину прямо, говорить кратко и не ронять взгляда перед теми, кто привык повелевать.
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