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Тренд на ностальгию: почему мы снова слушаем музыку на CD, кассетах и виниле

Тренд на ностальгию: почему мы снова слушаем музыку на CD, кассетах и виниле

Физические носители сегодня — уже (или снова?) не экзотика. Их продажи растут по всему миру. Что это — ностальгия по прошлому или совершенно иной подход к восприятию музыки? Своим мнением на тему со «Снобом» поделилась Катерина Бергер, руководитель музыкального лейбла Legacy Music.

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