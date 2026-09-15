Тренд на ностальгию: почему мы снова слушаем музыку на CD, кассетах и виниле

Физические носители сегодня — уже (или снова?) не экзотика. Их продажи растут по всему миру. Что это — ностальгия по прошлому или совершенно иной подход к восприятию музыки? Своим мнением на тему со «Снобом» поделилась Катерина Бергер, руководитель музыкального лейбла Legacy Music.