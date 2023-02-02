В Республике Дагестан заместитель главы администрации района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья сироте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации МР «Ахтынский район», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации МР «Ахтынский район», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
Свежие комментарии