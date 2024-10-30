Запад готовил Грузии судьбу Украины

Эксперты: В случае открытия Грузией «второго фронта» армия России взяла бы Тбилиси @ Урбани Давид/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков,Дмитрий Александров, Тбилиси Запад предлагал Грузии начать короткую войну с Россией, а затем перейти к партизанскому сопротивлению.
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