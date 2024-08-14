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Старые пророчества священника Иоанна Кронштадтского о России стали сбываться

Старые пророчества священника Иоанна Кронштадтского о России стали сбываться

Священник Русской Православной Церкви, протоиерей Иоанн Кроштадтский жил еще в 19 веке и уже в то время с божьей помощью увидел ряд испытаний для России.

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