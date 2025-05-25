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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» продлил контракт со Станковичем до 2027 года

Тренер и клуб продлили контракт на год, до лета 2027 года.   «Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом! ❤️ », – написано в телеграм-канале «Спартака».

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