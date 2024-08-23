Мальчики, пропустившие войну

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ Средний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире).
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