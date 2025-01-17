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ВК Пресс

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Часов Яр – огнеупорный завод зачищен, территория к западу от него «сыпется», ВС РФ заходят и с юга

Часов Яр – огнеупорный завод зачищен, территория к западу от него «сыпется», ВС РФ заходят и с юга

Эксперт сообщает о том, что российская армия завершила зачистку огнеупорного завода в Часов Яре. А это был уже последний большой пункт обороны ВСУ.

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