В Татарстане с начала года на воде погибли 31 человек, среди них трое детей

С начала 2026 года в Татарстане на водоемах погибли 31 человек, включая троих детей. Большинство трагедий произошло в местах, которые не оборудованы для купания, также зафиксирован рост происшествий с маломерными судами и сапбордами.
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