Эти тракторы были царями бездорожья! Показываем, что умели в СССР

Да, именно тракторы в СССР были настоящими «проходимцами» – ведь если армейским полноприводным грузовикам чаще всего попадались пусть разбитые, но все же дороги, то этим «монстрам» выпало колесить там, где дорог не было и не будет никогда – в полях, лесах и иногда даже немного водоемах.