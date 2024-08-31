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За рулем

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Эти тракторы были царями бездорожья! Показываем, что умели в СССР

Эти тракторы были царями бездорожья! Показываем, что умели в СССР

Да, именно тракторы в СССР были настоящими «проходимцами» – ведь если армейским полноприводным грузовикам чаще всего попадались пусть разбитые, но все же дороги, то этим «монстрам» выпало колесить там, где дорог не было и не будет никогда – в полях, лесах и иногда даже немного водоемах.

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