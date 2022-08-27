Военнослужащая из Забайкалья стала лучшей в международном конкурсе «Воин мира»

Согласно программе конкурса военнослужащие состязались в три этапа: интеллектуальный ("Эрудит"), военно-спортивный ("Атлет"), военно-профессиональный ("Ратник").
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