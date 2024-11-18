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Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО

Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО

Разрешение Киеву на удары вглубь России при помощи западного оружия никак не повлияет на ход спецоперации, но этот фактор будет учтен, российские ПВО могут эффективно действовать по любому типу западных дальнобойных боеприпасов.

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