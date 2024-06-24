Прикручивали колеса и шильдики к китайским машинам и выдавали их за авто итальянского происхождения. Штраф на 6 млн евро получила DR Automobiles

Итальянский автопроизводитель DR Automobiles был оштрафован на 6 миллионов евро за введение потребителей в заблуждение относительно китайского происхождения автомобилей DR и EVO, о чем пишет Reuters со ссылкой на Антимонопольное управление Италии (AGCM).
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