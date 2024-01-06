Затянувшаяся тень депрессии, что говорят исследования

Люди, которые восстановились после серьезного депрессивного эпизода, демонстрируют характерный когнитивный паттерн, более активно обрабатывая негативную информацию и реже позитивную, чем те, у кого не было депрессии в анамнезе.
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