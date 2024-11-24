Sunday Times: Украину предстоящей зимой ждут «смертельные холода»

АНГЕЛ АНГЕЛ

В что так все переживают, какая будет зим в укропии... Это их проблемы, в России подождите не лучше, внезапно выпал снег, ай бизнес за котельной не следит город заморозили и т.д. Чиновники в России мало того что некомпетентные и непрофессионалы, это дармоеды на шее народа, которые вообще не несут ни какой ответственности перед народом. Это "эффективные" менеджеры по коррупции, воровству, откатам и т.д. Там полное отсутствие компетентных специалистов практиков, в лучшем случае теоретики и не более... Мое мнение , что надо больше заниматься внутренними больше проблемами и их решениями, чем показывать, что в укропии плохо, а вот в европе проблема с энергоносителями и тд. При чем тут европа и России с ворохом нерешаемых своих проблем, которые саботируются чиновниками. То что происходит это диверсии против коренного населения России.... В чужом глазу соринку видим, в своем бревна незамечаем....