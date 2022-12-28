РИА Новый день

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Значит дошло мое обращение к депутату. Инвалиды просто вынуждены работать, иначе не выжить.Правительству РФ ...
  • Juri
    кто в плен возьмёт,того и будет эта гадость.Кадыров: Ради тор...
  • Лидия Санникова
    Еще один клоун с поврежденным мозгом?Зеленского назвал...

В Ереване назвали Нагорный Карабах жизненно важным регионом для России

В Ереване назвали Нагорный Карабах жизненно важным регионом для России

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян на пресс-конференции в среду, 28 декабря, заявил, что Нагорно-карабахская проблема жизненно важна для России и российскому руководству нельзя отмахиваться от нее, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх