Worldcoin повышает конфиденциальность пользователей и контроль над биометрическими данными

Генеральный директор OpenAI и партнер-основатель Worldcoin (WLD) стал свидетелем роста интереса к криптовалюте в течение 2024 года, во многом обусловленного растущей популярностью OpenAI и влиянием Сэма Альтмана на стоимость WLD.
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