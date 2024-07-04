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Педагог Шаповалова: запретив ребенку гаджеты, вы можете спровоцировать агрессию

Педагог Шаповалова: запретив ребенку гаджеты, вы можете спровоцировать агрессию

Простыми запретами отвлечь ребенка от желания постоянно быть в гаджетах нельзя. Об этом "Газете.Ru" рассказала Лада Шаповалова, куратор программы Art and Design в проекте для творческих подростков Uteens, член Творческого Союза Художников России.

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