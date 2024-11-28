«Трамп не сможет заключить мирное соглашение, заявил экс-министр иностранных дел Украины»:Союзники Киева ненадежны, в отличие от друзей Москвы, не готовы помогать войсками и нужным оружием, а миротворчество Трампа приведет русских в Полтаву, переживает Кулеба.