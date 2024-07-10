Кызыл һәм кара карлыганнан лимонад, желе, компот рецептлары

Җырчы Гөлнара Габидуллинадан кызыл карлыган белән әфлисуннан компот-лимонад рецептын тәкъдим итәбез. 3 литрлы банкага: 3 стакан кызыл карлыган, ярты яки бөтен баллы әфлисун, 500 грамм шикәр комы, кайнаган су.
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