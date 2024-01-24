Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Зачковский
    Наглость, рвачество и чванство.. Дважды там был, с разрывом в десять лет. Ощущение, что только хуже сталоАбхазия - страна ...
  • yumashev
    Есть такое высказывание, что когда учёные поднялись на вершину науки, то там их встретили священники. Академия наук с...Теряем лучшие кадры
  • Мстислав Водяной
    А, что вы хотели от "маленького, но гордого народа"?Абхазия - страна ...

Расчет «Солнцепека» показал, как отправляет «море огня» на Донецком направлении

Расчет «Солнцепека» показал, как отправляет «море огня» на Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений РХБ защиты группировки войск «Юг» в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожают укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой и поддерживают российских штурмовиков на Донецком направлении:  https://tvzvezda.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Долин
чаше  нужно  применять
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх