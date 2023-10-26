Борисов сообщил об указании утвердить проект по созданию РОС

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 26 октября сообщил, что по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).
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