Рыжий из «Иванушек» прочитает лекцию о «звездности» пермским студентам

Андрей Григорьев-Апполонов выступит на форуме «Новые горизонты», организованный обществом «Знание».С 15 по 17 ноября в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете пройдет форум студентов педагогических вузов «Новые горизонты».
Андрей Григорьев-Апполонов выступит на форуме «Новые горизонты», организованный обществом «Знание».С 15 по 17 ноября в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете пройдет форум студентов педагогических вузов «Новые горизонты».
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