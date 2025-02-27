США выбрали дату введения пошлины на китайские товары

США пообещали обложить 10% пошлиной ввозимые в страну китайские товары с 4 марта 2025 года, заявил президент США Дональд Трамп 27 февраля журналистам перед переговорами с премьер-министром Великобритании.
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