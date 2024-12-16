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Каллас подтвердила, что главы МИД Евросоюза утвердят новые санкции против России

Каллас подтвердила, что главы МИД Евросоюза утвердят новые санкции против России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран содружества утвердят в понедельник новые санкции в отношении Российской Федерации.

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