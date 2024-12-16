Каллас подтвердила, что главы МИД Евросоюза утвердят новые санкции против России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что главы МИД стран содружества утвердят в понедельник новые санкции в отношении Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии