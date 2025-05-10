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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Об аварии на улице Заречной сообщают подписчики

Об аварии на улице Заречной сообщают подписчики. Соблюдайте ПДД, товарищи водители! ⚡️⚡️⚡️ 09.05.2025 в Волгоградской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека пострадали.

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