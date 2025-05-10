Об аварии на улице Заречной сообщают подписчики. Соблюдайте ПДД, товарищи водители! ⚡️⚡️⚡️ 09.05.2025 в Волгоградской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека пострадали.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Об аварии на улице Заречной сообщают подписчики. Соблюдайте ПДД, товарищи водители! ⚡️⚡️⚡️ 09.05.2025 в Волгоградской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека пострадали.