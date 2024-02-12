Житель Тверской области выколол глаза бродячей собаке

Прокуратура Тверской области сообщила на своем сайте, что в суд передано дело в отношении 20-летнего жителя региона по статье "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшее его гибель" .
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