Женщина купила роскошную обувь в бутике и возмутилась неожиданной находкой

Жительница Чикаго купила роскошную обувь в люксовом бутике и возмутилась неожиданной находкой. Блогерша babybeau приобрела тапки марки Bottega Veneta стоимостью 1250 долларов (114 тысяч рублей) в магазине Saks Fifth Avenue.
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