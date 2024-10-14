Федеральные эксперты назвали самые "зажиточные" улицы Барнаула

Высокий потенциал и перспективы рынка наружной рекламы краевого центра отмечены российскими специалистами Бизнес-завтрак для рекламодателей в Барнауле / Фото: пресс-служба Russ Доля "молодой" рекламной аудитории в Барнауле выше, чем в Москве, а центр алтайской столицы – одно из самых эффективных мест для размещения баннеров и другой "наружки".