♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 797 подписчиков

В каких странах пельмени считаются национальным блюдом и чьи всё-таки самые вкусные

В каких странах пельмени считаются национальным блюдом и чьи всё-таки самые вкусные

Пельмени есть почти у половины мира. Где-то их варят в бульоне, где-то жарят, где-то готовят на пару, а где-то делают размером с кулак.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Модест
Модест

Традиционная еда военных и купцов на Шелковом пути. Требует мало времени, топлива и воды для приготовления блюда из полуфабриката.Самовар изначально появился в Китае как посуда для готовки цзяодзы, а уж через несколько веков стал символом чаепития.