В каких странах пельмени считаются национальным блюдом и чьи всё-таки самые вкусные

Пельмени есть почти у половины мира. Где-то их варят в бульоне, где-то жарят, где-то готовят на пару, а где-то делают размером с кулак.
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Традиционная еда военных и купцов на Шелковом пути. Требует мало времени, топлива и воды для приготовления блюда из полуфабриката.Самовар изначально появился в Китае как посуда для готовки цзяодзы, а уж через несколько веков стал символом чаепития.