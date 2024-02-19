Истребитель Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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