Трудовая инспекция: водителя трамвая в Нижнем избили пассажиры

В Нижнем Новгороде 14 сентября трое пассажиров напали на водителя трамвая у дома №110 на проспекте Гагарина.
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