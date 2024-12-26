Виновница пожара в «Зимней вишне» Комкова решила остаться в колонии Новосибирска

Бывший начальник Госстройнадзора Танзили Комкова была осуждена по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Суд приговорил ее к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей по двум эпизодам по ч.