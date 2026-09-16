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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис хочет пройти стажировку в «Фиорентине»: «Сделали запрос, приняли, ждем ответа. В команде новый тренер – вернулся Ваноли. Было бы классно недельку зацепить, пообщаться»

Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское « Динамо », рассказал о планах отправиться на стажировку в итальянский клуб.

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