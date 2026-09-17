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Аргументы недели

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Конец эпохи «братской» халявы? Россия выставляет счет Еревану за армянский «европейский выбор»

Конец эпохи «братской» халявы? Россия выставляет счет Еревану за армянский «европейский выбор»

Заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу прозвучало не как предупреждение, а как констатация необратимого факта: эпоха, когда Ереван мог годами сидеть на шее у Москвы, одновременно заигрывая с НАТО и Евросоюзом, официально завершена.

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Новый комментарий от пользователя
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Nik Nik

Похоже Шойгу после снятия пытаются отмыть и представить как кристально честного парня переживающего за Россию.