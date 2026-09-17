Конец эпохи «братской» халявы? Россия выставляет счет Еревану за армянский «европейский выбор»

Заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу прозвучало не как предупреждение, а как констатация необратимого факта: эпоха, когда Ереван мог годами сидеть на шее у Москвы, одновременно заигрывая с НАТО и Евросоюзом, официально завершена.