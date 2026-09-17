Конец эпохи «братской» халявы? Россия выставляет счет Еревану за армянский «европейский выбор»

Заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу прозвучало не как предупреждение, а как констатация необратимого факта: эпоха, когда Ереван мог годами сидеть на шее у Москвы, одновременно заигрывая с НАТО и Евросоюзом, официально завершена.
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чо, все Тоби и перечилямы мессенджеры в России не работают,А???
Интересно конечно и хотелось бы верить... Но кому? ВОРУ?!!!
Похоже Шойгу после снятия пытаются отмыть и представить как кристально честного парня переживающего за Россию.
Приедет этот хитрожопый в Москву, повиляет хвостом, поплачется, повоет на луну... Путин у нас отходчивый, а ЖАЛЬ.