О ПОЛЬЗЕ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ.

Долгие годы зеленый чай использовался в Китае для решения различных проблем, таких как боли в теле, проблемы пищеварения, головные боли, считалось, что он способствует увеличению продолжительности жизни, способствует улучшению самочувствия.
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