Собянин: Всесезонный Дворец тенниса в Лужниках стал лучшим в Европе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники». «Сегодня большой праздник для любителей большого тенниса, для спортсменов, в Лужниках, в Москве, возведен настоящий Дворец большого тенниса, пожалуй, лучший не только в России, но и в мире.