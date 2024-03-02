Собянин: Всесезонный Дворец тенниса в Лужниках стал лучшим в Европе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники». «Сегодня большой праздник для любителей большого тенниса, для спортсменов, в Лужниках, в Москве, возведен настоящий Дворец большого тенниса, пожалуй, лучший не только в России, но и в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии