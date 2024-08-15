Ивановская область вошла в топ-25 в России по снижению административного давления на бизнес

<p> За год регион улучшил свои позиции сразу на 9 пунктов и поднялся с 30-го на 21-е место. Результаты рейтинга административного давления на бизнес среди регионов России в 2023 году представили в аппарате Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей.