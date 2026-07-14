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В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Сборная Франции по футболуФото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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