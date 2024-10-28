Левкин заявил, что фильм о группе «На-На» должен снять Михалков

Владимир Левкин высказал свои мысли о возможности экранизации истории группы «На-На». За последние годы в кино было снято множество фильмов о знаменитых музыкальных коллективах, но история «нанайцев» осталась без внимания.
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