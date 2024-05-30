При авиаударах ЦАХАЛ по Сирии погиб ребенок

АндрейБорков

А вот у меня вопрос, если Израиль бомбит Сирию, почему Сирия не отвечает Израилю тем же? Что там происходит? У Сирии нет тактических ракетных комплексов производства СССР и РФ? Есть! У Сирии нет боевой авиации? Есть! У Сирии нет артиллерии и РСЗО? Есть! Тем более, что израильская авиация ударила не по приграничью с Сирией, а по центральным районам Сирии. Это как такое может быть?