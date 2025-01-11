Большая часть ущерба в Гриндавике не превышает выплаты по страховым полисам

Ущерб, причиненный большинству объектов недвижимости в исландском городе Гриндавике в результате извержений вулкана, не превышает размера максимальной страховой суммы, 9 января сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.
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